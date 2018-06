Tragedia sul lavoro, uomo muore schiacciato da una ruspa (© )

PESSINETTO - Tragedia, ieri pomeriggio, a Vallo Torinese, nelle valli di Lanzo. Un uomo di 75 anni è morto finendo accidentalmente sotto il suo escavatore con il quale stava facendo delle opere di manutenzione forestale.

INCIDENTE SUL LAVORO - Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente. L’escavatore avrebbe travolto l’anziano dopo essersi ribaltato su se stesso e dopo aver affrontato una collinetta. A chiamare i soccorsi è stato il figlio che stava lavorando insieme a lui. Inutile l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo dell’uomo dalle lamiere. Per lui non c’era più nulla da fare.

FORSE UN MALORE - Sul posto anche i carabinieri. Secondo le prime ipotesi l’aziano signore potrebbe essere stato colpito da un malore.