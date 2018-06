Ragazzino di 14 anni precipita dal secondo piano: è grave al Cto

BOSCONERO - Dramma sfiorato a Bosconero, paese del Canavese: un ragazzino di 14 anni è caduto da una finestra o da un balcone del suo appartamento, al secondo piano di una casa in via Trieste 116. Il giovane è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cto di Torino: le sue condizioni sono gravi. Stando a una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente. Pare inoltre che un albero sotto l’abitazione abbia attutito la caduta, evitando così il peggio. Sul posto sono presenti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ivrea, che avranno il compito di chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.