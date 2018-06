Al via il Salone dell’Auto di Torino: 100 modelli esposti, 47 prototipi e 35 eventi

TORINO - La location è ormai la solita, inconfondibile: il parco del Valentino. Le auto sono tantissime e sempre più belle. Apre ufficialmente i battenti il Salone dell’Auto di Torino. Questa mattina, alla presenza della sindaca Appendino, del presidente della Regione Chiamparino e del neo ministro dei trasporti Danilo Toninelli, il presidente della manifestazione Andrea Levy ha tagliato ufficialmente il nastro del salone più amato dagli amanti delle auto.

SALONE DELL’AUTO DI TORINO - Il taglio, avvenuto nel cortile del Castello del Valentino, ha anticipato il giro inaugurale negli oltre 70 stand dell’esposizione. Cosa dire dell’attuale edizione del Salone dell’Auto? Non possono non essere menzionati gli oltre 100 modelli esposti, i 47 prototipi e gli oltre 35 eventi sparsi in città. La quarta edizione di Parco Valentino Salone Auto Torino prende quindi il via tra i modelli protagonisti della Supercar Night Parade e i prototipi che celebrano i 50 anni di Italdesign, Andrea Levy: «Sono orgoglioso di dare il via a questa nuova edizione del Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino. Orgoglioso perché con questa manifestazione intendiamo celebrare la passione per l'automobile e lo facciamo portando questa passione tra la gente grazie alle Case automobilistiche, ai designer e ai centinaia di collezionisti che si sono dati appuntamento a Torino per questa grande festa che dura 5 giorni. Ingresso gratuito, orario prolungato fino alle 24 hanno fatto sì che continui la crescita della nostra manifestazione. Sarà un'edizione ancora più dinamica e diffusa».