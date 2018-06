Il gruppo Bilderberg si riunisce a Torino: gli italiani presenti al meeting «dei potenti»

TORINO - Torino si appresta a ospitare la riunione 2018 del gruppo Bildergerg, il gruppo fondato nel 1954 da David Rockefeller. I potenti del mondi si troveranno domani, giovedì 7 giugno, per un meeting che andrà avanti sino a domenica 10 giugno.

BILDERBERG A TORINO, I PARTECIPANTI - Quali saranno le personalità presenti? Ci sono tra loro degli italiani? Se la location rimane «segreta», anche se si vocifera che il gruppo abbia scelto il Lingotto, i partecipanti sono stati annunciati sul sito stesso del gruppo. Tra cardinali, primi ministri e dirigenti, vi sono anche nove cittadini italiani. Ecco chi rappresenterà il nostro paese alla riunione del gruppo Bilderberg a Torino:

- Alesina, Alberto (ITA), Nathaniel Ropes Professor of Economics, Harvard University

- Caracciolo, Lucio (ITA), Editor-in-Chief, Limes

- Cattaneo, Elena (ITA), Director, Laboratory of Stem Cell Biology, University of Milan

- Colao, Vittorio (ITA), CEO, Vodafone Group

- Elkann, John (ITA), Chairman, Fiat Chrysler Automobiles

- Gruber, Lilli (ITA), Editor-in-Chief and Anchor "Otto e mezzo", La7 TV

- Massolo, Giampiero (ITA), Chairman, Fincantieri Spa.; President, ISPI

- Mazzucato, Mariana (ITA), Professor in the Economics of Innovation and Public Value, University College London

- Rossi, Salvatore (ITA), Senior Deputy Governor, Bank of Italy