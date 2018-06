Fo.To. parte alla grande: migliaia di visitatori nel primo mese 

TORINO - Fo.To - Fotografi a Torino, la kermesse dedicata alla fotografia, da oltre un mese sta animando Torino attraverso un centinaio di esposizioni disseminate nella città. Migliaia i visitatori che si sono avvicendati nelle 81 sedi aderenti, tra musei pubblici e privati, gallerie d'arte, fondazioni, associazioni ed enti no-profit, istituti d'arte e di design, dal centro alla periferia. Le affluenze maggiori si sono registrate al momento delle inaugurazioni e in occasione della Notte Bianca della Fotografia che si è tenuta il 12 maggio.

FO.TO. - «Generalizzare è impossibile, anche per la natura libera di questa manifestazione, che si articola in un mondo variegato di proposte artistiche e che si diversifica sotto il profilo organizzativo per durata e orari di ogni mostra» spiega Andrea Busto, direttore del MEF, nonché ideatore della manifestazione. «Tuttavia, dai dati che abbiamo raccolto fino a oggi, possiamo già tracciare un primo bilancio positivo, con numeri al di sopra di quelli abituali per ogni sede. Per molti partecipanti aver fatto parte del «circuito Fo.To» inoltre, ha significato incrementare notevolmente il numero dei visitatori, in alcuni casi fino a raddoppiarli». La fotografia, oggi più che mai, rappresenta un’evoluzione del nostro modo di esprimerci, uno strumento di comunicazione universale. Fo.To - Fotografi a Torino vuole appunto farsi portavoce di una riflessione condivisa su come la fotografia vada intesa, creando a Torino un polo di riferimento. A testimonianza del valore di questo linguaggio, l’Istituto Bodoni Paravia il 9 giugno (ore 10.30 - 14.00, nella propria sede di via Ponchielli 56) invita gli ex allievi a creare insieme un album dei ricordi assemblando le foto di tutti, che sarà poi coronato da un’immagine d’insieme scattata alle 13.00 con l’ausilio di un drone.