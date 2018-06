Tragedia nel Pinerolese, scontro tra auto e scooter: muore un ragazzo di 15 anni

PINEROLO - Tragedia ieri pomeriggio a Roletto, a pochi passi da Pinerolo. Un ragazzo di 15 anni di Frossasco, Gianluca G., è morto a causa di un incidente mentre si trovava a bordo del suo scooter. Lo scontro all’incrocio tra via Santa Brigida e strada dei Rivetti.

SCONTRO FATALE - Il ragazzo era a bordo dello scooter con un suo amico quando si è scontrato con una Peugeot 208 guidata un uomo di 28 anni. Secondo le prime ricostruzioni pare che uno dei due veicoli non abbia rispettato lo stop. L’urto è stato molto violento e per il giovane non c’è stato nulla da fare: inutile l’intervento dei soccorritori del 118.

GRAVE ANCHE L’AMICO - Gravi anche le condizioni dell’amico che sedeva a bordo dello scooter accanto alla vittima, il quale è stato trasportato al Cto di Torino con l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Pinerolo per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente.