TORINO - La Juventus aggiunge orgogli e trionfi alla sua forse irripetibile era che nelle ultime 7 annate ha portato ai bianconeri altrettanti scudetti, 4 Coppe Italia di fila e due finali di Coppa dei Campioni, perse contro Barcellona e Real Madrid. Oltre ai successi in campo e ai conseguenti introiti economici, infatti, i piemontesi hanno iniziato a scalare anche le classifiche dell’Uefa che non porteranno certo coppe in bacheca, ma certificano quanto il club juventino sia cresciuto negli anni, portandosi ormai a ridosso delle grandi di Spagna, Inghilterra e Germania, segnali che portano ormai anche i calciatori migliori del pianeta a sposare la causa bianconera.

Classifica

Scorrendo la classifica aggiornata del Ranking Uefa, infatti, si nota come la Juventus sia passata negli ultimi dieci anni dalla 24.ma posizione alla quinta, migliore delle italiane dal 2008 ad oggi, col Milan, ad esempio, sprofondato dal quinto al 53.mo posto e l’Inter dall’11.mo all’attuale 83.mo. La Juve è al momento alle spalle delle sole Real Madrid (primo assoluto in graduatoria), Atletico Madrid, Bayern Monaco e Barcellona, vale a dire le migliori società d’Europa degli ultimi anni; una classifica che non porterà certo trofei, ma che genera ancor più fiducia in una Juve mai come ora orgoglio italiano in Europa.