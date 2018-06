Frontale con un’Alfa Romeo 147, grave al Cto una donna di 71 anni portata in elisoccorso

TORINO - Una donna di 71 anni, residente a Villar Perosa, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri sulla provinciale 23 di Pinasca. L’anziana era al volante della sua Fiat Panda quando, intorno alle ore 15, si è scontrata frontalmente con un’Alfa Romeo 147 diretta a valle e guidata da un uomo di 59 anni.7

Per la settantunenne è stato necessario il trasporto in elisoccorso al Cto dove i medici le hanno riscontrato un trauma cranico e l’hanno dichiarata in prognosi riservata. Quanto all’altro conducente coinvolto, se l’è cavata con meno traumi e contusioni ed è stato portato in ambulanza all’ospedale Agnelli di Pinerolo in condizioni non gravi.

Sulla dinamica di quanto avvenuto stanno indagando i carabinieri. Pare, ma è solo un’ipotesi, che l’Alfa Romeo abbia invaso la corsia opposta di marcia.