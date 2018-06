La talpa Masha è arrivata a Lingotto: «Metropolitana pronta a fine 2019»

TORINO - La talpa Masha è arrivata a Lingotto. Dopo quasi due anni (1 anno e sette mesi per la precisione) di scavi, tra ritardi e intoppi, la macchina ha sfondato l’ultimo diaframma di terra ed è arrivata a Lingotto accolta dagli applausi degli operai e delle autorità cittadine.

QUANDO SARA’ PRONTA LA METROPOLITANA? - Da Chiara Appendino al presidente Sergio Chiamparino, passando per i dirigenti di Infra.To e dall’assessore ai Trasporti Maria Lapietra, tutti hanno definito importantissimo questo momento. Ora Masha verrà smontata e ci vorranno circa due mesi, poi si procederà al completamento del tunnel. Quando vedremo i convogli della metropolitana viaggiare tra Lingotto e Bengasi? Secondo l’assessore Lapietra entro fine 2019, come da cronoprogramma. Un cronopogrogramma difficile da rispettare, come testimoniano i ritardi accumulati dall’inizio dei lavori: ecco perché l’ipotesi di fine 2019 è da considerare ottimistica. La realtà però ha visto oggi completarsi un passaggio fondamentale per la realizzazione del prolungamento della linea 1 della metropolitana: Masha ha finito di scavare.