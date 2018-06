«Mi ha rubato la bici»: ladro inseguito e bloccato dai vigili urbani

TORINO - «Al ladro, al ladro. Mi ha rubato la bici»: mattinata movimentata per gli agenti del comando Porta Palazzo della polizia municipale che oggi sono stati avvisati da un cittadino marocchino che, con fare concitato, ha richiamato l'attenzione dei poliziotti indicando un uomo in fuga sulla sua bicicletta. Gli agenti hanno inseguito, raggiunto e fermato il ladro: si tratta di un uomo di 34 anni, anch'egli marocchino, con numerosi precedenti penali. L'uomo è stato portato al comando di via Bologna e, essendo tossicodipendente, irregolare sul territorio nazionale, privo di lavoro, è stato posto in stato di arresto per il reato di ricettazione.