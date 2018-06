BUSSOLENO - Allarme maltempo in Val Susa. Nella giornata di oggi, a causa delle incessanti piogge cadute, una frana si è abbattuta su Bussoleno, travolgendo alcune case. Le immagini sono impressionanti. Stando alle prime notizie che arrivano dai vigili del fuoco, non vi sarebbero feriti ma le abitazioni coperte dal fango sono almeno cinque. Sei persone sono state salvate con l'elicottero Drago VF51, sul posto sono presenti anche due squadre dei vigili del fuoco via terra: al momento, le persone evacuate dalle loro abitazioni sarebbero poco più di un centinaio.

Maltempo, una frana travolge le case: situazione drammatica a Bussoleno (© Vigili del Fuoco)