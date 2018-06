«Non sono un pregiudicato, basta lettere»: incredibile caso di omonimia a Costato (© )

COSSATO - Singolare lite all'Ufficio Postale di Cossato, dove un utente si è presentato chiedendo che non gli fosse più recapitata a domicilio la corrispondenza. Omonimo di un pregiudicato, il 69enne continuava, a suo dire, a ricevere lettere che non lo riguardavano. Per questo si è recato nei locali e ha parlato con la responsabile, una donna di trenta anni più giovane, che ha cercato in tutti i modi di spiegargli che quanto chiedeva era impossibile. Quando l'uomo ha alzato i toni della voce, lei ha richiesto l'intervento dei carabinieri. La vista delle divise ha, poi, calmato gli animi.