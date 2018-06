Da domenica in vigore l’orario estivo di Trenitalia: potenziati i treni per il mare

TORINO - Da domenica 10 giugno entra in vigore l’orario estivo di Trenitalia e ci saranno diverse novità: intanto un ulteriore rafforzamento dei treni del mare sulla Torino-Savona al sabato, la rimodulazione di alcune fermate sulla Torino-Cuneo/Savona e il potenziamento del servizio estivo sulla Cuneo-Torino e sulla Sfm1 Chieri-Rivarolo. Inoltre entreranno in funzione due nuovi treni di BLS sulla Domodossola-Briga-(Berna).

Alcune delle novità, ha precisato l’assessore ai Trasporti Francesco Balocco, sono state introdotte dopo la richiesta degli utenti e per favorire anche nei mesi estivi l’utilizzo del treno sia per scopi lavorativi, sia a fini turistici.

Le modifiche in vigore dal 10 giugno in dettaglio:

- Torino-Cuneo/Savona: inserite la fermata di Racconigi del treno 10203 e le fermate di Racconigi e Trofarello del treno 10147/49, soppressa la fermata di Trofarello del treno 2532;

- Torino-Cuneo: a differenza degli anni passati, i treni di rinforzo 10125 Torino Porta Nuova (17.50) - Cuneo (19.01) e 10208 Cuneo (7.51) - Torino Porta Nuova (9.05) saranno effettuati anche nel mese di agosto;

- Servizio per il mare: ogni sabato dal 16 giugno a fine luglio il servizio RV Torino-Savona è potenziato con due treni aggiuntivi: il 33045 Torino Porta Nuova (7.05)— Savona- Albenga (10.10), il 33047 Albenga (18.06)-Savona-Torino Porta Nuova (21.00);

- Linea Sfm1: i treni 4196 Rivarolo (11.49)-Torino Lingotto 12.48) e 4197 Torino Lingotto (13.11)-Rivarolo (14.08) saranno effettuati anche nei mesi di giugno, luglio e settembre.

- Servizi speciali per eventi: perer favorire l’uso del treno, nel nuovo orario sono già programmati i potenziamenti dei servizi per alcuni eventi, come il Festival delle Sagre di Asti a settembre e la Fiera internazionale del Tartufo bianco di Alba a ottobre.

- Domodossola-Briga-(Berna): inseriti due nuovi treni con partenza da Brig alle 19.22 e da Domodossola alle 19.58.