Ultimo giorno di scuola: il tradizionale tuffo nelle fontane di piazza Castello 

TORINO - E' suonata l'ultima campanella in molte scuole di Torino e, come ogni anno, decine di studenti si sono dati appuntamento in piazza Castello, per il tradizionale tuffo nelle fontane. Non il maltempo e neppure la protesta dei cacciatori hanno potuto disturbare il rito che inaugura ufficialmente l'inizio delle vacanze.

SCUOLA - In alcuni comprensori si va a scuola anche domani e perciò la festa delle fontane potrebbe essere replicata, a meno che il Comune non decida (come è già successo in passato), di chiudere i giochi d'acqua di fronte a palazzo Madama per motivi di sicurezza.