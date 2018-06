TAVAGNASCO - Questa mattina i carabinieri, grazie ad alcune segnalazioni di automobilisti, hanno salvato un cucciolo di capriolo a Tavagnasco, in località Piani, solo e impaurito, in grave pericolo perché abbandonato al centro della carreggiata da dove non riusciva a spostarsi perché non ancora in grado di camminare.

Sono intervenuti i carabinieri di Settimo Vittone che hanno messo in sicurezza il cucciolo e portato in caserma in attesa di essere affidato agli enti preposti.