TORINO - Finalmente ha detto basta al suo matrimonio burrascoso, dopo innumerevoli violenze fisiche e psicologiche da parte del marito-padrone. L’uomo, stante ai racconti della donna, ha da sempre assunto, sin dal matrimonio, atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti, anche per futili motivi, usando la violenza ogniqualvolta la donna non accondiscendeva alle sue richieste. La vittima era già finita al pronto soccorso diverse volte.

DONNA PICCHIATA - Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti a inizio mese presso l’abitazione dei coniugi, allertati da una vicina alla quale la donna, esasperata, aveva chiesto aiuto. Ancora per una volta causa del litigio un banale motivo. Era primo mattino quando la signora stava lavando delle stoviglie sporche, che il marito riteneva pulite e pertanto secondo lui non andavano lavate. L’uomo ha prima spintonato la moglie e poi con il manico di una scopa l’ha colpita più volte al capo, alle braccia e alle gambe, fino a spezzare l’asta in legno. Con difficoltà la donna è riuscita a raggiungere il pianerottolo e a chiedere aiuto. Quando gli agenti sono giunti sul posto, la donna era riuscita a scendere in strada e il marito si era rinchiuso in casa. I poliziotti hanno arrestato l’uomo di 76 anni per il reato di maltrattamenti in famiglia.