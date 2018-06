Salone dell’Auto, numeri da record: già fissate le date (e le novità) del 2019

TORINO - E’ un Salone dell’Auto da record, capace di stupire e rinnovarsi sempre di più: c’è grande soddisfazione al termine della quarta edizione di Parco Valentino Salone Auto Torino, l’edizione più internazionale e dinamica di tutte. La kermesse, nei cinque giorni di eventi ed esposizioni, ha riunito all’ombra della Mole più di 2000 supercar, sfondando il muro delle oltre 600.000 persone. Tantissime.

ANDREA LEVY: «SONO SODDISFATTO» - Andrea Levy, presidente di Parco Valentino, commenta soddisfatto i numeri del 2018: «E’ stata un’edizione piena di entusiasmo, del pubblico che è venuto a visitare il Salone ma anche degli espositori e degli appassionati. In 5 giorni siamo riusciti a far venire a Torino collezionisti provenienti da tutto il mondo: supercar provenienti da Inghilterra, Germania, Irlanda, Olanda, e addirittura da Dubai, come la Jannarelly Edition 1 del designer Anthony Jannarelly. Adesso pensiamo alla prossima edizione, confermando il grande evento di apertura che ha coinvolto presidenti e amministratori delle case automobilistiche: la Supercar Night Parade».

SALONE DELL’AUTO 2019: DATE E NOVITA’ - Innegabile la capacità del Salone dell’Auto di rinnovarsi, pur senza perdere di vista la propria tradizione. L’elemento che ha spiccato di più è stato senza dubbio l’estensione dell’orario notturno: nella serata di sabato è stata decisa un’apertura straordinaria oltre la mezzanotte, per accontentare le migliaia di visitatori che ancora assiepavano i viali per ammirare le oltre 100 automobili presentate dai 44 brand presenti, un altro dei motivi per cui la formula di Parco Valentino riscuote tanto successo tra le case automobilistiche, gli addetti ai lavori e il pubblico. Quali novità dunque per la prossima stagione? La quinta edizione tornerà a Torino dal 19 al 23 giugno 2019, circa due settimane dopo rispetto a quest’anno. Il motivo è presto detto: attendere la chiusura delle scuole in modo tale da agevolare l’arrivo di famiglie da tutta Italia, confermando comunque la volontà di mantenere gratuito l’ingresso al pubblico e l’orario prolungato fino alle 24. Arrivederci Salone dell’Auto, al prossimo anno. Al prossimo successo.