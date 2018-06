A Beinasco torna lo Street Food Festival: il programma

BEINASCO - A Beinasco torna lo Street Food Festival, organizzato da Street Gang con il patrocinio e il contributo del Comune di Beinasco. Da venerdì 15 a domenica 17 giugno, in piazza Danilo Dolci, saranno presenti numerosi stand gastronomici con tutti i più saporiti cibi da strada locali e internazionali da gustare all’aperto in compagnia, in un’atmosfera vivace e coinvolgente. Negli ultimi anni la cultura dello street food si è affermata sempre più, diventando un vero e proprio modo di unire antichi sapori e ricette innovative, tutte da gustare «on the road», tra le strade e in piazza.

IL CONCERTO DEI PINK SOUND - Si comincia quindi venerdì 15 giugno con l’apertura degli stand alle 19 e il concerto alle 21 dei Pink Sound, famosa tribute band dei Pink Floyd. Sabato 16 e domenica 17, gli stand saranno aperti dalle 11 alle 24 e i visitatori avranno la possibilità di gustare i cibi allietati da piacevoli concertini itineranti.

BEINASCO’S GOT TALENT - Sabato alle 21 si svolgerà il Beinasco’s Got Talent a cura dell’associazione B Group – Musica Arte Cultura. Dopo il successo dell’anno scorso, la seconda edizione del concorso dei talenti beinaschesi sarà presentato da Beppe Braida, noto comico e presentatore che ha partecipato ai programmi TV di Zelig e Colorado, e da Daniela Nazaro. La giuria sarà invece composta da Pamela Gueli (concorrente di Amici), dal Sindaco di Beinasco Maurizio Piazza, dall’insegnante di danza Lucetta Schiavina e dal musicista Aldo Valente (tastierista de I Nuovi Angeli ed autore di sigle e musiche per la RAI).

MUSICA E DANZA - Si chiude domenica 17 giugno alle 19 con l’esibizione dei ballerini della scuola WhyNot Dance School di Beinasco e, a seguire, con la serata, i balli e la musica latino americana.