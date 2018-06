Chiara Appendino compie 34 anni: per la sindaca un compleanno di lavoro in Comune

TORINO - Giorno di festa per la sindaca di Torino: oggi, martedì 12 giugno, Chiara Appendino compie infatti 34 anni. Si tratta del secondo compleanno da prima cittadina, mentre nel 2016 il compleanno era caduto esattamente nel bel mezzo del ballottaggio con Piero Fassino. In quell'occasione Appendino aveva festeggiato in piazza Valdo Fusi con i militanti del M5S: spegnendo le candeline della torta aveva espresso un desiderio preciso e poi realizzatosi, quello di diventare sindaca.

APPENDINO, COMPLEANNO AL LAVORO - Come ogni anno, il compleanno di Appendino cade in un periodo di ricco di eventi. Il Salone dell'Auto è ormai un ricordo, mentre il Bocuse d’Or è in corso. Facile quindi pensare a un compleanno di lavoro, come confermato anche dallo staff della sindaca: «Appendino festeggerà il compleanno lavorando, è in Comune tutto il giorno». Spazio per eventuali festeggiamenti solo di sera dunque, o con la famiglia o con i collaboratori.