Follia in zona Parella, ubriaco getta bidoni contro le auto e bici alla polizia

TORINO - Notte decisamente movimentata in zona Parella: i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti per fermare la furia di un uomo che, ubriaco e sotto effetto di droga, lanciava bidoni dell'immondizia contro le auto in sosta.

L'ARRESTO - La scena è stata notata da un poliziotto libero dal servizio, che è subito intervenuto per bloccare l'uomo fuori di sé. A quel punto, l'ubriaco ha preso una bici a noleggio ferma sul marciapiede e l'ha scagliata contro l'agente. Solo l'arrivo dei colleghi della Squadra Volante ha permesso di fermare l'uomo, un cittadino marocchino di 27 anni. Visto lo stato psicofisico alterato, il 27enne è stato portato in ospedale: gli esami successivi hanno evidenziato la positività all'alcool e alla cocaina. Durante il suo arresto ha comunque provocato lesioni a tre operatori della polizia ed è stato quindi arrestato per danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.