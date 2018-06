Amazon cerca personale: martedì 19 giugno grande evento a Torino

TORINO - Amazon, celebre azienda di commercio elettronico statunitense, offre diverse opportunità di lavoro a Torino e provincia. Tutte le posizioni aperte di Amazon, comprese in Piemonte Asti e Vercelli, sono disponibili online. Sono accolte le domande indipendentemente dall'età, sesso, disabilità, orientamento sessuale, razza, religione o credo.

AMAZON - «Amazon AI Networking Event in Turin» è un evento privato di networking, con possibilità di entrare a far parte del team di Intelligenza artificiale che si terrà martedì 19 giugno 2018. Si ricercano, in particolare, Research Scientists, Business Intelligence Engineers, Technical Program Managers, Research Science Managers, and Computational Linguists with experience in machine learning. Per approfondire quali attività svolgano le figure indicate consigliamo.