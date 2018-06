Folle inseguimento a Santa Rita, uomo su scooter bloccato dalla polizia

TORINO - Inseguimento questo pomeriggio per le vie di Santa Rita. Un uomo stava viaggiando a bordo di uno scooter quando, alla vista di un posto di blocco della polizia, si è dato alla fuga, sfrecciando per le vie del quartiere, su via Tripoli e via Filadelfia.

INSEGUIMENTO A SANTA RITA - L’inseguimento è finito in via Montevideo, dove le volanti sono riuscite a bloccare l’uomo, ancora a bordo del mezzo. Agli agenti di polizia il ragazzo ha detto di essere fuggito perchè lo scooter non era suo e temeva che non fosse in regola con l’assicurazione e i documenti.