Il prolungamento della linea 1 della metro fino a Rivoli inizia a diventare realtà

TORINO - Si può tornare a parlare di metropolitana, in particolare della tratta che porterà i passeggeri a Collegno e Rivoli. Negli ultimi giorni è partita la gara che assegnerà 62 milioni di euro per la realizzazione delle opere civili relative al prolungamento della linea 1. L’inizio dei lavori è previsto per l’autunno 2018.

«Finalmente ci siamo», ha commentato il neo presidente del Consiglio regionale, Nino Boeti, «è partita anche la gara per la realizzazione del progetto esecutivo del lotto Collegno Centro-Cascine Vica, con inizio lavori previsto per marzo 2019. Un’opera tanto attesa per tutti i cittadini dell’area Ovest sta diventando realtà. Un’ottima notizia per il nostro territorio e una pagina di buona politica».