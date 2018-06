Arriva l'estate a GruCity, apre la cittadella per i più piccoli

GRUGLIASCO - L’estate è finalmente arrivata a GruCity. La splendida città a misura dei più piccoli apre le sue porte a tutti i bambini che desiderano trascorrere qualche ora della bella stagione divertendosi a sperimentare i mestieri dei più grandi. Dall’11 giugno, GruCity sarà aperta da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 20.00, e sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00.



GRUCITY - La città ospitata in una struttura climatizzata di circa 1200 metri quadrati, aiuta a immergersi da protagonisti in un «mondo» ricostruito nei minimi particolari. E’ un progetto di edutainment, che permette di «imparare divertendosi», dove i bambini sperimentano, giocando, lavori e mestieri dove tutto è fatto per essere il più realistico possibile. I bambini possono scegliere fra 12 edifici e mestieri diversi: l’Ospedale ASL TO3, la Caserma dei Vigili del Fuoco, l’officina Ford Authos, Casa Beretta Kitchen Lab & Restaurant, il cantiere edile, il media center con la Redazione de La Stampa GruCity, gli studi televisivi e quelli radiofonici, l’Iper Carrefour, l’impresa di pulizie Res Nova, la caserma dei Carabinieri, il Salone di bellezza, moda e benessere.



LE NOVITA’ - Tante le novità che accoglieranno i bambini e i loro genitori, attività sempre nuove e aggiornate, come per esempio il nuovissimo SUV, all’interno dell’officina meccanica Ford Authos, con cofano e bagagliaio da aprire, esplorare e smontare per controllare al meglio le condizioni della vettura e, in caso, intervenire; molte anche le nuove attività manuali dove i piccoli potranno realizzare con forbici e cartoncini simpatici oggetti – fiori profumati, anelli di carte, prime pagina di giornale da incorniciare – da portare a casa come ricordo dell’esperienza vissuta a GruCity.



FESTE DI COMPLEANNO - Per i genitori, nella Piazza Centrale di GruCity, c’è il Tiger Park: uno spazio in cui passare il tempo, leggendo e sfogliando i cataloghi dei maggiori musei e mostre in città, giornali, libri e, grazie al noto brand, giocando e a risolvendo rompicapi e passatempi, mentre i bimbi si divertono nelle diverse aree della città. Novità anche per le feste di compleanno che potranno essere organizzate dal lunedì al venerdì affittando interi spazi.

L’EVENTO SPECIALE - Proprio per perseguire il più possibile la sua mission educativa e di radicamento sul territorio, venerdì 22 giugno, in collaborazione con ASL TO3 Le Gru e GruCity ospiteranno tutti i bambini che prenderanno parte a VIVA, la giornata dedicata alla sensibilizzazione alla rianimazione. Nell’Area evViva, allestita al primo piano del centro commerciale, nella piazza esterna, i piccoli potranno conoscere da vicino tante associazioni ed enti che operano sul territorio, che spiegheranno ai bambini il loro lavoro, e li avvicineranno alle diverse realtà e competenze attraverso giochi, esercizi e laboratori. Saranno presenti con uno stand, materiali informativi e iniziative di diverso tipo: ASLTO3, Donazione e trapianto, ACTI (associazione cardio trapiantati italiana), TPA (associazione trapiantati polmoni e amici), AIF (associazione trapiantati fegato), CRI di Leini, Villardora, Rivoli, AVIS di Grugliasco, Collegno, Rivoli, Misericordia Collegno, Ford Authos, Pet Therapy Contesto, La mole del sorriso, ANI, Unità cinofila Cri Villardora, Pet Therapy PAN, AIB Condove (Volontari Antincendi Boschivi), ARI, Associazione Marinai Collegno, ANFI, SICS (scuola Italiana Cani Salvataggio), Coordimento Territoriale Protezione Civile, Polizia di Stato, SAT, Associazione Angelino, Associazione Yoga Inner Peace, Carabinieri Rivoli. Dopo gli incontri i bimbi potranno accedere agli edifici di GruCity per vivere un’esperienza completa e appagante.