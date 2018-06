Alla stazione Lingotto con la droga negli slip, arrestato pusher

TORINO - Si è accorto dei finanzieri, ha gettato la droga a terra ed ha tentato di darsi alla fuga. E’ successo ieri alla stazione ferroviaria Lingotto, a Torino, dove la guardia di finanza è riuscita ad arrestare un uomo di 35 anni di origine marocchina per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

BLOCCATO PUSHER - Accortosi della squadra cinofila, l’uomo ha gettato a terra un panetto contenente 2 etti di hashish e ha tentato, invano, di darsi alla fuga per le vie del quartiere. E’ stato immobilizzato in via Passo Buole, nonostante abbia tentato di divincolarsi anche piuttosto vivacemente.

DROGA NEGLI SLIP - Durante la perquisizione personale i finanzieri hanno rinvenuto altre dosi di sostanza stupefacente nascosta all’interno degli slip. Il 35enne è stato quindi arrestato anche per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e condotto presso il carcere «Lorusso-Cotugno».