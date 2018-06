Picchiato e derubato in via Leinì: giovane accerchiato da un gruppo di extracomunitari

TORINO - Era sabato pomeriggio quando un ragazzo, tra le vie Leinì-Novara, è stato avvicianto in strada da un gruppo di cittadini extracomunitari che inizialmente gli hanno chiesto dei soldi e, dopo il suo rifiuto, lo hanno malmenato e derubato. I malviventi gli hanno strappato la collana che aveva al collo, del valore di circa 200 euro e sottratto 45 euro che aveva in tasca. Il giovane si è prima recato al Pronto Soccorso per farsi medicare e poi in Commissariato per sporgere denuncia.

DERUBATO - La vittima, nelle stesse vie, poche ore dopo aver formalizzato querela, ha riconosciuto uno dei suoi aggressori, nello specifico colui che gli aveva materialmente strappato la collanina in oro e pertanto ha chiamato immediatamente la Polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Volante hanno sottoposto l’uomo, cittadino algerino di 27 anni, irregolare sul Territorio Nazionale e con precedenti di polizia a suo carico, a fermo di indiziato di delitto per il reato di rapina in concorso.