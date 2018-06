Borseggio sul tram davanti agli agenti in borghese, in manette un uomo di 49 anni

TORINO - Questa mattina un uomo di 49 anni è stato arrestato per un borseggio avvenuto su un mezzo pubblico che stava circolando in corso Giulio Cesare, nei pressi di piazza della Repubblica. Il malvivente, di nazionalità marocchina, è stato visto e fermato dagli agenti del Reparto operativo speciale della polizia municipale impegnati nel servizio «linea sicura».

Quando l’uomo è stato accompagnato al Comando di via Bologna, gli agenti hanno scoperto che su di lui pendeva un ordine di cattura per una condanna a un anno e sei mesi per furto. Successivamente è stato condotto alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno.