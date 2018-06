Dramma in via De Sanctis, investite due sorelle: una è morta, l’altra è gravissima

TORINO - Dramma in via De Sanctis: alle 15:20 di oggi pomeriggio, all’altezza del civico 89, una Fiat punto ha investito due sorelle all’incrocio semaforico con strada della Pronda. Le due donne sono state trasportate all’ospedale Martini: una è morta poco dopo l’arrivo in pronto soccorso, l’altra è gravissima in codice rosso.

L’INCIDENTE - Stando a una prima ricostruzione, la Fiat Punto, guidata da un’anziano, stava percorrendo strada della Pronda da ovest quando ha svoltato in via De Sanctis verso piazza Massaua e ha investito le due donne. Sul posto la Squadra Infortunistica del Nucleo Radiomobile della Polizia Municipale Torino che non è alla ricerca di testimoni. I parenti della vittima non sono ancora stati informati. L'investitore è stato sottoposto ad alcoltest, è risultato negativo. Seguiranno aggiornamenti