Stop alla pioggia, a Torino sole e temperature estive fino a domenica: le previsioni meteo

TORINO - Maltempo addio, o comunque arrivederci: dopo incessanti giorni di pioggia, Torino si appresta finalmente a vivere una settimana all’insegna del sole e del bel tempo. Le previsioni meteo non lasciano spazio a dubbi: a partire da domani, giovedì 14 giugno, il maltempo dell’ultimo mese abbandonerà il Piemonte.

METEO A TORINO, LE PREVISIONI - Fino a quando durerà il sole? Almeno fino a domenica, per un weekend (l’ultimo primaverile) contraddistinto da bel tempo e temperature gradevoli, quasi estive. Stando ai principali istituti meteorologici, i termometri arriveranno a toccare 27 gradi, con quasi 30 gradi percepiti, mentre le minime non scenderanno sotto i 17 gradi. Quel che è certo è che per almeno quattro giorni di fila non dovrebbero esserci precipitazioni e temporali.