Iniziano i Mondiali, 20mila magliette sequestrate dalla Gdf di Torino

TORINO - Oggi iniziano i Mondiali di calcio in Russia e, nonostante la nazionale italiana non si sia qualificata, non si è fermata la macchina della vendita di magliette e gadget delle squadre. A tal proposito nei giorni scorsi la guardia di finanza ha effettuato diversi controlli, sequestrato oltre 20mila articoli sportivi contraffatti e smantellato una vera e propria «industria del tarocco» con basi produttive in tutta Italia, da Torino a Salerno e Reggio Calabria, passando dalle province di Firenze, Matera, Foggia e Gorizia. Sono 20 le persone denunciate per frode in commercio, contraffazione dei marchi e ricettazione.

Gli articoli sequestrati riportavano i simboli delle squadre di calcio partecipanti ai prossimi mondiali di calcio, tra cui le più gettonate di Cristiano Ronaldo del Portogallo e Messi dell’Argentina. Tra i capi di abbigliamento anche numerose t-shirt con la scritta «MI7H» a celebrazione dell’ultimo scudetto conquistato dalla» Juventus», riportante il logo palesemente contraffatto. Le magliette, se immesse nel mercato, avrebbero fruttato centinaia di migliaia di euro.

L’operazione di fatto è collegata all’intervento della guardia di finanza alla festa scudetto della Juventus dove erano stati sequestrati migliaia di capi di abbigliamento e accessori contraffatti, ma non solo: in quell’occasione erano stati individuati i laboratori di stampa nonché sequestrati i macchinari utilizzati per l’illecita produzione, tra questi plotter, stampanti, etichettatrici nonché chilometri di bobine di carta digitale pronte per l’uso.