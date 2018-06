Tornano i «Concerti a Palazzo»: si inizia sabato 16 giugno con Mozart, fiati e archi

TORINO - Ritornano i «Concerti a Palazzo», gli incontri musicali gratuiti aperti alla cittadinanza che si svolgono nel cortile d'onore di Palazzo Civico. Il primo appuntamento, che dà il via alla settima edizione della kermesse, è fissato per il prossimo sabato (il 16 giugno) alle ore 11.

«Concerti a Palazzo» è un evento promosso dalla presidenza del Consiglio comunale in collaborazione con il Conservatorio "Giuseppe Verdi». Nel primo incontro sarà dato spazio al concerto Fiati e Archi per la Festa Europea della Musica, diretto da Francesca Odling e Carlo Bertola, con il coordinamento artistico di Valeria De Bernardi. In programma, musiche di Wofgang Amadeus Mozart e di Johann Georg Lickl.

Prima che inizi il concerto, dalle 10 e fino alle 10.30 circa, avranno luogo le visite guidate alle sale storiche del Palazzo che ospita sin dal XVII la sede dell’amministrazione comunale torinese. Le visite non costano nulla.

Per informazioni, scrivere a iniziative.istituzionali@comune.torino.it, oppure telefonare ai numeri 011011.224012-22063-23384.