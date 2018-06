Espulso dall'Italia torna a Torino e ruba capi sportivi, arrestato uno straniero

TORINO - Nonostante l’espulsione dal territorio italiano, è rientrato a Torino, per giunta con documenti contraffati. Un cittadino marocchino è stato arrestato dagli agenti di polizia in uno stabile di via Belmonte, in seguito a una segnalazione effettuata dai cittadini residenti.

DOCUMENTI CONTRAFFATTI - L’uomo ha presentato agli operatori di polizia un permesso di soggiorno, ma alla richiesta di declinare le proprie generalità, lo straniero ha risposto in maniera incongruente rispetto ai dati riportati sul documento. Dagli accertamenti effettuati è emerso che il nome e il cognome riportati sul permesso di soggiorno corrispondevano al vero, ma la data di nascita no; inoltre, l’effige riprodotta era completamente diversa.

FURTO DI ABITI SPORTIVI - Il documento era probabilmente utilizzato dal soggetto per sottrarsi ai controlli che pendevano a suo carico poiché espulso dal territorio nazionale, con accompagnamento alla frontiera e divieto di reingresso per 10 anni. Nella sua abitazione, inoltre, sono stati rinvenuti vari borsoni con indumenti sportivi di vario genere ancora completi di etichette: dalle indagini - grazie anche al ritrovamento di una borsa schermata con carta stagnola - gli agenti hanno potuto capire che l’uomo era anche dedito all’attività di furto. E' stato arrestato.