Il «gladiatore» è a Torino: Russell Crowe a passeggio per le vie del centro 

TORINO - In tanti lo ricorderanno per il ruolo interpretato nel colossal 'Il Gladiatore' e per altre straordinarie pellicole di successo. Ma ad attirare l'attenzione in questa bella giornata di inizio estate è un post che l'attore neozelandese Russell Crowe ha postato sul suo profilo Tweeter in cui mostra di sfuggira un'immagine di Torino e chiede ironicamente ai suoi fun: 'Where I am' (Dove sono?). Stessa scena anche a Pisa e, nei giorni passati, a Roma.

RUSSEL CROWE - Tante le risposte dei followers, molti dei quali torinesi che hanno commentato la foto in piazza Carignano con: 'Near us' (Vicino a noi). Aguzzate quindi la vista, non è escluso che nei prossimi giorni possiate adocchiare anche voi in giro per il centro città il celebre attore statunitense.