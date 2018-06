Blitz in via Gladioli: la polizia fa irruzione e sgombera i locali occupati abusivamente 

TORINO - Questa mattina, giovedì 14 giugno, gli agenti della Questura di Torino hanno eseguito lo sgombero di alcuni locali di proprietà della Città di Torino, ubicati in via dei Gladioli 11, in precedenza adibiti a bocciofila che erano stati illegittimamente occupati da alcuni militanti dell’area antagonista.

SGOMBERI - Al momento dell’accesso degli operatori della Polizia di Stato, all’interno dell’area oggetto di occupazione abusiva erano presenti sette persone che sono state indagate in stato di libertà per invasione di edificio. Sei soggetti sono stati anche sottoposti a indagine per resistenza a pubblico ufficiale. Lo stabile è stato già riconsegnato regolarmente alla proprietà e non si sono verificate turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.