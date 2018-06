TORINO - Sempre vigile e pronta al colpo: la Juventus sonda e tiene d’occhio il calciomercato europeo con l’obiettivo di rendere ancora più forte l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri, per puntare all’ottavo scudetto consecutivo e a quella Coppa Campioni che è il grande sogno del popolo bianconero, un trofeo inseguito e sfuggito per troppe volte ormai da quasi 23 anni. Giuseppe Marotta è impegnatissimo nelle trattative in entrata e in uscita del club torinese, con i nomi di Dembele’ e Milinkovic-Savic sul taccuino del dirigente e con altre operazioni considerate al momento minori ma che potrebbero rivelarsi determinanti per innalzare il livello di competitività della compagine juventina. Nomi che ad oggi non riscontrano grande fascino ma che un domani saranno (come già accaduto in passato) il rimpianto di chi non ci ha creduto al momento giusto.

Dalla Russia con amore

Che sia il caso anche di Aleksandr Golovin, centrocampista russo in forza al CSKA Mosca e perno della nazionale padrona di casa ai mondiali? Potrebbe, perché la Juventus è in forte pressing sul calciatore sovietico, ritenuto un’ottima alternativa al centrocampo bianconero ed un potenziale futuro titolare, seguito da Marotta ormai da qualche mese. Allegri ci ha scherzato su: «Golovin? Mi dicono che sia bravo». Lo sa anche lui ed è lui stesso ad aver avallato il possibile acquisto del russo, individuato come rinforzo ideale per una Juventus attenta ai fuoriclasse ma pronta anche a svezzare qualche potenziale calciatore di secondo piano. Il CSKA Mosca non intende fare sconti ed il prezzo di Golovin potrebbe lievitare dopo i mondiali, qualora la Russia ed il calciatore dovessero far strada positivamente (come la prima gara contro l'Arabia Saudita ha fatto ipotizzare), ma la volontà del centrocampista potrebbe essere decisiva e l’accordo con la Juve pesare moltissimo nell’esito della trattativa.