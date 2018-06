Torino, al via il villaggio Coldiretti in centro: oggi presenti Appendino e Salvini

TORINO - Tre giorni per ribadire con forza l'orgoglio contadino. Parte oggi e continuerà fino a domenica il villaggio Coldiretti, una serie di stand nel centro cittadino. Piazza Castello, i Giardini Reali: un trionfo di "giallo" in grado di portare in piazza i contadini e i produttori piemontesi e non. Il villaggio Coldiretti rimarrà a Giardini Reali dal 15 al 17 giugno. Oggi l'inaugurazione, alla presenza di Chiara Appendino e Matteo Salvini.

BISTECCA DAY, APPENDINO E SALVINI - Il "day one" coincide con il #bisteccaday, appuntamento per la Giornata nazionale della bistecca. Cosa aspettarsi? Maxigrigliata da record, bracerie, forni e spiedi con decine di migliaia di allevatori, industriali, commercianti e consumatori ma anche cuochi e gourmet insieme a rappresentanti del mondo scientifico per la prima operazione verità sulla carne italiana e i suoi primati. Un’occasione per aiutare con equilibrio e buonsenso a fare scelte consapevoli e non cadere in pericolose mode estreme, con la presentazione del primoReport Coldiretti su «La rivincita della carne» con analisi sorprendenti, primati del Made in Italy e le fake news che colpiscono il settore. Alla giornata inaugurale, come detto, parteciperanno la sindaca di Torino Chiara Appendino, e il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in arrivo al villaggio intorno alle 15:30.