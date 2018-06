Gli automobilisti passano col rosso, ma le immagini non sono chiare: multe revocate (© )

MONCALIERI - Gli automobilisti passano con il rosso, il semaforo Vista Red li immortala e li incastra. Multa inevitabile? No, anzi. Fa discutere la decisione presa dal giudice di pace di Moncalieri che ha annullato i verbali agli automobilisti "pizzicati" dal semaforo di viale Del Castello angolo Strada Torino.

MULTE ANNULLATE E RICORSI - La decisione ha spiazzato il comando della polizia municipale di Moncalieri, che ora pensa a un controricorso. Il motivo dell'annullamento delle multe? Le immagini sarebbero poco chiare. Per questo motivo non solo il giudice ha deciso di revocare le multe, ma ha anche deciso di ridare i punti persi agli automobilisti. L'episodio non è nient'altro che il preambolo di una situazione più complessa: a settembre infatti saranno decine e decine i ricorsi da discutere davanti al giudice. La sentenza di questi giorni rischia però di creare un precedente importante, in vista dei prossimi ricorsi.