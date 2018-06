Piazza Galimberti «invasa» dai camper dei nomadi sgomberati di corso Tazzoli

TORINO - Rabbia, sconforto. I residenti della Circoscrizione 8 non ne possono più: se la questione ex Moi, tra ritardi e incomprensioni, sembra non risolversi mai, il quartiere Borgo Filadelfia si ritrova a fare i conti con un altro problema: piazza Galimberti letteralmente "colonizzata" dai camper e dalle roulotte dei nomadi sgomberati da corso Tazzoli.

CAMPER E ROULOTTE, LA RABBIA DEI CITTADINI - Sì, perché da quando la polizia municipale ha sgomberato il campo abusivo, gli occupanti sembravano svaniti nel nulla. Nessuno aveva accettato l'aiuto del Comune, qualcuno si è spostato negli altri campi cittadini ma molti, quelli che nei campi per ragioni di rapporti con gli altri clan non possono starci, si sono piazzati in strada. Dove? In piazza Galimberti, a pochi passi dall'ex Moi. Basta infatti fare un giro in piazza per notare come negli ultimi giorni siano comparse decine di camper e roulotte. Diverse le segnalazioni che arrivano anche da corso Corsica, proprio davanti alla sede della Circoscrizione: anche qui la presenza di camper e roulotte è aumentata a dismisura negli ultimi giorni. «Servono interventi urgenti da parte del Comune e del prefetto» chiedono i cittadini, preoccupati nel dover convivere con l'ennesima situazione delicata che affligge un quartiere "dimenticato" da tutti.