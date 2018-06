Vicenda Cacao, il popolo del web insorge e si «stringe» con l'ex proprietario

TORINO - Scorrendo il profilo Facebook di Claudio Barulli, ex titolare del Cacao, è tutto un susseguirsi di post, immagini, video e dichiarazioni di affetto. Sono quelle dei torinesi, rammaricati dalle sorti di una delle discoteche più famose e amate della città. Si sono stretti - seppur virtualmente - all’ex proprietario che ieri si è incatenato ai cancelli esterni del Cacao, contro la decisone del Comune, proprietario dell’area, di inviare le forze dell’ordine per cambiare le serrature dei cancelli e riprendere possesso della struttura.

L’AFFETTO DEL WEB - Mentre il popolo del web insorge appoggiandolo, Claudio Barulli, è rimasto incatenato in segno di protesta fino a questa mattina. Legato alle inferiate del suo ex locale, tra vari curiosi che lo filmavano con i loro smartphone, non si è neppure spostato per cenare. Commovente l’affetto che molti amici, conoscenti o semplicemente frequentatori del Cacao, stanno dimostrando in queste ore sui social network.

SMANTELLAMENTO ARREDI - In questi giorni sono, infatti, iniziate le opere di smantellamento degli arredi che si trovavano all’interno della discoteca del Parco del Valentino, di proprietà della Kronos, la società che gestiva il locale - di proprietà del Comune - prima che quest’ultimo revocasse la concessione. A causa del maltempo e del Salone dell’Auto al Valentino, però, la società è rimasta indietro con i lavori. Ieri sono arrivate le forze dell’ordine che avrebbero dovuto cambiare le serrature e riprendere possesso dell’area. Da qui la decisone di Barulli di incatenarsi, chiedendo una proroga per ultimare le operazioni di smantellamento e - almeno - riappropriarsi degli arredi che sono di proprietà della Kronos.

MISTERO SULLA RIAPERTURA - Ancora da capire quando potrà riaprire il locale la cui nuova concessione - stando al bando - è stata affidata a Roberto Pasquettaz, proprietario di White Moon. I tempi, tuttavia, potrebbero essere molto più lunghi di quanto inizialmente previsto.