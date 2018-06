Strappa la collanina in oro dal collo di un passante, arrestato in via Chiomonte

TORINO - Ha rubato una catenina in oro, strappandola direttamente dal collo del proprietario. Un cittadino italiano di 26 anni, di origini magrebine, è stato arrestato dalla polizia in via Chiomonte.

IL FURTO - Il fatto è accaduto qualche giorno fa. L’uomo ha sottratto la collanina a un signore che stava camminando tranquillamente in piazza Robilant, per poi fuggire tra la folla. Un passante, accortosi del fatto, si è messo all’inseguimento del malvivente, segnalando la posizione agli agenti di polizia.

L’ARRESTO - Il reo è stato rintracciato in via Chiomonte e arrestato per furto con strappo. Parte della collanina è stata restituita al legittimo proprietario.