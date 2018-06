Incidente dove erano già morte tre persone: camion contro autobus, una decina di feriti

LA LOGGIA - Grave incidente nella giornata di oggi sulla ex statale 20 a La Loggia, luogo già di un sinistro mortale in cui persero la vita tre persone il 5 maggio scorso. Questa volta per fortuna non ci sono vittime, ma sarebbero almeno una decina i feriti. Lo scontro è infatti avvenuto tra un pullman di linea con passeggeri a bordo e un camion. Quest’ultimo, uscendo in retromarcia da un’azienda, ha colpito sul fianco destro il bus che era diretto a Carignano. L’urto è stato così violento da mandare in frantumi diversi finestrini del mezzo pubblico.

Sul posto sono intervenute le ambulanze che hanno medicato i feriti sul posto. Altri sono stati trasportati in ospedale. Sulla ex statale 20 sono giunti anche gli agenti di polizia municipale che hanno raccolto informazioni per la dinamica dell’incidente.