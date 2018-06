Condannato a 30 anni per l’omicidio Rosboch, dal carcere chiede di potersi diplomare

TORINO - Gabriele Defilippi, il giovane condannato a 30 anni di reclusione per l’omicidio della professoressa di Castellamonte Gloria Rosboch, ha chiesto di poter sostenere l’esame di maturità e potersi diplomare in servizi socio-sanitari. Lo ha fatto dal carcere di Torino dove è rinchiuso per l’uccisione della sua ex insegnante di francese.

La palla adesso passa agli organi preposti che decideranno se dare la possibilità di completare gli studi a Defilippi. Lo farebbe da privatista in un istituto tecnico cittadino.

Per l’omicidio di Rosboch, scomparsa dal Torinese il 13 gennaio del 2016 e ritrovata un mese dopo nella cisterna di una discarica abbandonata, è stato condannato anche Roberto Obert, 54 anni, a 19 anni di reclusione. Nei prossimi giorni invece ci sarà una sentenza che riguarda la madre di Gabriele Defiliffi, Caterina Abbattista, per concorso di omicidio. Per lei sono stati chiesti 16 anni di reclusione.