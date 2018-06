Vigili rapinati nel cuore della notte: i banditi portano via le pistole (© )

GRUGLIASCO - Il volto coperto dai passamontagna, pistole e coltelli in mano. Notte di paura per due vigili, marito e moglie, rapinati in casa propria da un commando composto da tre malviventi. I civich hanno sentito un rumore nel cuore della notte, si sono svegliati e hanno trovato le persone nella propria casa. «Aprite la cassaforte e dateci le pistole» è stata la minaccia dei malviventi.

LA RAPINA - I vigili, minacciati con le armi, non hanno potuto far altro che assecondare il volere dei banditi e hanno dato loro le quattro pistole e le munizioni. Durante la rapina, i malviventi hanno preso anche i cellulari e altri oggetti, poi sono svaniti nel nulla. Le vittime hanno subito contattato i carabinieri della compagnia di Rivoli, che hanno dato subito il via alle indagini: è evidente come i malviventi abbiano agito a colpo sicuro, con il chiaro obiettivo di prendere le armi.