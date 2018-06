Torino e un’estate più «triste»: quest’anno niente punti verdi nei parchi (© )

TORINO - Sarà un’estate sicuramente più sobria e triste per Torino. Quest’anno infatti, nei parchi cittadini, non vi sarà alcun punto verde ad animare le giornate e le serate dei torinesi che rimarranno in città: il bando che proponeva l’allestimento dei punti verdi è infatti scaduto ieri, senza aver però raccolto alcuna proposta.

LEON: «CI RIMETTIAMO AL LAVORO» - Cosa significa? Che le sette aree individuate (Parco Colletta, parco Ruffini, Pellerina, Di Vittorio, Colonnetti, Stura e Parco Dora) rimarranno deserte fino a prova contraria. «Ci rimettiamo subito al lavoro – spiega l’assessore alla Cultura Francesca Leon -per individuare le ragioni di questa mancata occasione di avere in città dei punti estivi; sicuramente i tempi con cui il bando è stato costruito ed è arrivato alla pubblicazione non hanno aiutato. Su questo aspetto ci impegniamo sin d’ora a lavorare perché i tempi siano meno stretti. L’estate in città sarà comunque ricca di iniziative e rassegne, non solo in centro».

AMORE: «SONO DISPIACIUTA» - Delusa Monica Amore, M5s, che tanto si era battuta per il bando: «Esprimo molto dispiacere per la mancata partecipazione alla manifestazione di interesse , mi rendo conto che probabilmente le condizioni non erano favorevoli , ad esempio la circolare Gabrielli e anche per i tempi stretti». Quel che è certo è che quest’anno non vi saranno punti verdi. Il prossimo anno invece il bando verrà presumibilmente pubblicato prima, magari già a gennaio, per consentire a cittadini e associazioni di organizzarsi per tempo.