«Dammi i soldi, sono sieropositivo»: preso il rapinatore degli hotel di lusso torinesi

TORINO - Agiva sempre nello stesso modo: entrava in un hotel di lusso con una siringa insanguinata, minacciava il concierge e scappava. E' finita con le manette ai polsi la serie di colpi messi a segno da un rapinatore italiano di 40 anni, incubo degli hotel di lusso del centro di Torino.

LE TENTATE RAPINE - Tutto è accaduto nella notte tra il 13 e il 14 giugno: l'uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio e un passato da tossicodipendente, si è recato prima all'hotel Majestic di corso Vittorio Emanuele, poi al Sitea di via Carlo Alberto. Il rapinatore è entrato in azione intorno a mezzanotte, all'hotel Majestic, armato di siringa insanguinata: «Dammi i soldi dell’incasso». Non essendoci però soldi a quell'ora e visto l'arrivo di altri dipendenti, l'uomo si è dato alla fuga e si è recato presso il vicino Sitea. Anche in quest'occasione l'uomo ha utilizzato la siringa per convincere il concierge e dargli l'incasso: «Stai attento, sono sieropositivo». Il dipendente non si è fatto cogliere impreparato e, bluffando, ha spaventato il rapinatore facendo finta di avere una pistola.

L'ARRESTO - I poliziotti, avvisati dai dipendenti del Majestic, si sono subito messi alla ricerca dell'uomo e, immaginando fosse rimasto in zona dopo il primo colpo fallito, lo hanno ritrovato fuori dall'hotel Sitea. Qui è iniziata la fuga rocambolesca tra le vie del centro: il rapinatore, veloce e pronto a tutto, ha provato a rifugiarsi presso il parcheggio multipiano ACI. Qui gli agenti lo hanno fermato e arrestato.