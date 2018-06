Ladro sfonda la porta ed entra in una casa con tre bimbi soli: panico a Santa Rita

TORINO - Attimi di panico ieri pomeriggio per tre bambini nigeriani d'età compresa tra 10 e 12 anni: i bimbi si trovavano casa da soli in un alloggio in zona Santa Rita quando un uomo ha sfondato la porta ed è entrato nell'appartamento. Il ladro, un cittadino italiano di 41 anni, è stato arrestato grazie a un provvidenziale intervento degli agenti della Squadra Volante.

L'ARRESTO - I bimbi, soli in casa, hanno sentito dei rumori provenienti dalla porta. Il più grande si è avvicinato allo spioncino e ha visto un uomo armeggiare con la porta dell'abitazione. All'improvviso, non riuscendo ad aprirla, il ladro ha iniziato a prenderla a spallate fino a sfondarla completamente. Pochi istanti dopo l'ingresso in casa dell'uomo i poliziotti sono intervenuti e sono riusciti a fermarlo: il 41enne, nonostante i tentativi di resistenza all'ammanettamento, è stato arrestato per tentato furto in abitazione e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un cittadino italiano con precedenti per resistenza, reati contro la famiglia e evasione dagli arresti domiciliari. Per i piccoli bimbi solo tanto spavento.