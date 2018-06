Nella notte drammatico incidente in corso Moncalieri: un morto e tre feriti

TORINO - Drammatico incidente in corso Moncalieri: intorno all’1:30 tra sabato e domenica, un terribile incidente stradale ha causato la morte di una persona e il ferimento di altri tre persone. Il sinistro è avvenuto all’altezza della discoteca Bamboo, l’ex Banus.

LA DINAMICA - Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia municipale, i medici del 118 e i vigili del fuoco. La dinamica non è stata ancora chiarita, quel che è certo è che l’auto, una Peugeot grigia, è andata a schiantarsi contro un albero per cause da accertare. L’impatto è stato fatale per una delle persone rimaste incastrate dentro la vettura. Gli altri occupanti del mezzo sono rimasti feriti. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

INCIDENTE CORSO MONCALIERI, LA RICOSTRUZIONE - Di seguito la ricostruzione dell’incidente di corso Moncalieri: «Dopo aver sorpassato un veicolo con uguale percorrenza, durante la manovra di rientro, il conducente, 29enne, ha perso il controllo del mezzo e ha terminato la sua corsa contro gli alberi posti sul margine destro della carreggiata». Uno dei due occupanti il sedile posteriore, un 49enne, ha perso la vita sul posto, mentre gli altri tre sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale CTO (due codici verdi e un giallo). La polizia municipale è alla ricerca di altri testimoni: si prega di telefonare al numero 01101126509/10.