Auto rubata ritrovata dietro il campo di strada Aeroporto: «Siamo stufi»

TORINO - Un furto, l’ennesimo, e la rabbia. Nella giornata di ieri è stata recuperata un’auto rubata qualche giorno prima da ignoti: il veicolo è stato visto all’interno del fiume Stura, nei pressi del campo di strada Aeroporto, verso Borgaro. Un ritrovamento che non ha fatto altro che aumentare la rabbia dei residenti, stufi dei continui furti avvenuti nell’ultimo periodo.

IL QUARTIERE SI DIVIDE - Diverse persone puntano il dito contro i nomadi, visto che l’auto è stata ritrovata non lontano dal campo. Alcuni invece, non essendoci prove, si mettono dalla parte degli abitanti del campo e li difendono. Quel che è certo è che la tensione sociale, in quella zona, è altissima e ha ormai raggiunto livelli decisamente preoccupanti. L’auto intanto è stata recuperata da un carro attrezzi, ma dopo il volo nel letto del fiume è ovviamente inutilizzabile.