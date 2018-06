Assorbenti, pannolini e occhiali da sole: sequestro a Barattolo in via Carcano

TORINO - Che a Barattolo non vengano sempre venduti prodotti a norma non è una novità. Per questo motivo, questa mattina, gli agenti della polizia municipale del comando di Porta Palazzo hanno eseguito una serie di controlli presso il mercato di libero scambio di via Carcano. Tra pannolini, cerotti, spezie, lecca lecca e assorbenti, i prodotti non a norma sequestrati sono anche oggi tantissimi.

BARATTOLO, MULTE SEQUESTRI - Gli agenti hanno controllato la merce esposta, trovando numerose confezioni di assorbenti igienici, pannoloni per bambini, cerotti, spezie e 600 lecca lecca per bambini posti in vendita da una cittadina di nazionalità bosniaca. I prodotti sono stati sequestrati amministrativamente, mentre la donna è stata multata con 166 euro per la violazione del regolamento che vieta la vendita di merce nuova o non usata. Stessa sanzione anche per una cittadina peruviana, anch'essa "sorpresa" a venire merce nuova: 50 confezioni di pile tonde a bottone, 7 confezioni di tuberi di colla, 53 confezioni di pile stilo, 1 cacciavite, 36. Cinturini per orologio, 6 occhiali da sole.