TORINO - Giallo in via Tiziano: questa mattina, poco prima di pranzo, una donna italiana di 49 anni è stata ritrovata morta all’interno del bagno del suo appartamento. A ritrovare il corpo privo di vita è stata la polizia, su segnalazione della madre della vittima, che pur vivendo nello stesso stabile della figlia non riusciva a contattarla. Le cause della morte non sono attualmente note e sarà l’autopsia a stabilirle. Quel che è certo è che la porta dell’abitazione era chiusa dall’interno e non vi sarebbero quindi segni d’effrazione. Sul corpo della donna di 49 anni morta non vi sarebbero segni di violenza. Indagini in corso.